Чиновник госпредприятия в Запорожской области не задекларировал Mercedes

И был оштрафован

В Запорожской области чиновника государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" привлекли к административной ответственности за недекларирование покупки автомобиля Mercedes-Benz.

Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Нарушения требований финансового контроля зафиксировали в действиях заместителя начальника по инвестициям Бердянского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

"Р. не сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно приобретенного в феврале прошлого года в собственность автомобиля марки Mercedes-Benz B 170 стоимостью 313 280 грн", - передает прокуратура.

По данному факту на чиновника составлен протокол по ч.2 ст. 172-6 КУоАП.

Бердянским городским судом по результатам рассмотрения дела его признали виновным с наложением административного взыскания в виде штрафа.