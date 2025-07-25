Жестоко избили прохожего за замечание: в Киеве задержали двух молодых людей. Фото

В Киеве правоохранители задержали двух парней, которые, по информации следствия, едва не убили мужчину в Святошинском районе. Злоумышленники напали на прохожего, который сделал им замечание за распитие алкогольных напитков и громкое поведение на местной спортивной площадке.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Подробности преступления

По словам правоохранителей, к ним обратились прохожие, которые сообщили, что в Святошинском районе Киева возле одной из местных спортивных площадок лежит мужчина с признаками сильного избиения.

"Полицейские выяснили, что двое молодых людей отдыхали во дворе и распивали алкогольные напитки. Впоследствии, к ним подошел местный житель и сделал им замечание за громкое поведение. Разговор между мужчинами быстро перерос в конфликт, в результате которого злоумышленники набросились на 34-летнего потерпевшего и начали его бить пока он не потерял сознание", – рассказали в пресс-службе.

После содеянного нападавшие скрылись, а бригада скорой медицинской помощи госпитализировала мужчину в больницу в крайне тяжелом состоянии – сейчас он находится в реанимации.

Что грозит нападающим

Злоумышленниками оказались двое 24-летних жителей столицы – их задержали. Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, совершенного группой лиц. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд вынес приговор мужчине, который убил знакомую в Днепровском районе города. Злоумышленник, находясь в гостях, во время конфликта молотком забил до смерти владелицу квартиры.

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