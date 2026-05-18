Защищал Украину с первых дней войны: стало известно о смерти военного из Киевской области Николая Вашуленко. Фото

В результате тяжелой болезни оборвалась жизнь военного из поселка Бабинцы Киевской области Николая Вашуленко. Сердце мужественного воина остановилось 13 мая 2026 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Ушелиз жизни 59-летний защитник Николай Вашуленко, который принимал участие в освобождении Бучи и обороне Киевщины", - говорится в сообщении.

Житель поселка Бабинцы добровольно стал на защиту государства с первого дня полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года. Сначала держал оборону в пехоте на позициях, затем был водителем, а затем – оператором БПЛА.

Воин мужественно защищал свободу Украины, но, к сожалению, 13 мая 2026 года жизнь Героя оборвалась в больнице в результате тяжелой болезни.

"У Николая Анатольевича остались жена Галина и сыновья Алексей, Валентин и Олег. Еще один сын, Ярослав, пока считается без вести пропавшим. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте 11 мая 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Илья Белецкий. Мужественный воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!