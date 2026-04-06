Защищал Украину с 2022 года: на Запорожье погиб воин из Киевской области Владимир Полегенький. Фото

Защищая Украину, отдал свою жизнь еще один воин с Киевщины, Владимир Полегенький. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины еще в 2022 году.

Последний бой Владимир принял 30 марта, его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания в Орехове в Запорожье. О потере сообщили в Обуховском городском совете.

Что известно о Герое

На щите на родную Обуховщину вернулся еще один Герой – Владимир Полегенький.

"Обуховская община с глубокой скорбью сообщает о потере еще одного защитника Украины — Полегенького Владимира Васильевича, солдата, мастера отделения ударных беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона 118-й отдельной механизированной бригады. Владимир был мобилизован на военную службу летом 2022 года. С тех пор мужественно и самоотверженно выполнял свой воинский долг, защищая независимость и территориальную целостность Украины", – отметили в Обуховском горсовете.

"30 марта 2026 года он погиб как Герой во время выполнения боевого задания в населенном пункте Орехов Пологовского района Запорожской области", – рассказали в горсовете Обухова.

Там добавили, что церемония прощания с Владимиром Полегеньким состоится 6 апреля 2026 года в 12:00 на его малой Родине — в селе Германовка Обуховского района. Там он найдет и свой последний покой.

"Обуховская община выражает искренние соболезнования маме Валентине Ивановне, сестре Надежде, дочери Веронике, гражданской жене Марии и ее дочери Софии, племянницам Анастасии и Юлии, всем родным, близким и собратьям. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Светлая память о Владимире навсегда останется в наших сердцах. Вечный почет и благодарность Герою", – указано в заметке.

Как писал OBOZ.UA, на Житомирщине попрощались с двумя братьями-воинами.

Сергей и Александр Горобцы из села Хажин родились в один день, оба защищали свою страну от российского агрессора, служили в одном взводе, вместе выполняли задачи по уничтожению воздушных целей противника – и погибли в один день.

Обоих Героев похоронили 5 апреля, в Вербное воскресенье, в родном селе.

