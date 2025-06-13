За $12 тыс. перевозили мужчин к границе на фурах: полицейские Киева разоблачили очередную схему для уклонистов. Фото

Правоохранители Киева перекрыли канал незаконной переправки мужчин из Украины в страны ЕС. За 12 тысяч долларов США организатор "схемы" вместе с сообщниками перевозили уклонистов в грузовиках на Закарпатье, а там переводили за пределами пунктов пропуска.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Установлено, что организатор "схемы", 44-летний житель Киева, подыскивал желающих незаконно пересечь границу среди знакомых мужчин призывного возраста. Привлекая к противоправной деятельности других лиц в качестве водителей, он организовывал для "клиентов" трансфер во Львовскую область на легковых автомобилях. В дальнейшем, во избежание проверок на блокпостах, мужчин прятали в грузовых автомобилях и доставляли в приграничные районы Закарпатской области", – рассказали в пресс-службе.

Следователи зафиксировали переписку организатора схемы в Telegram с одним из "клиентов", в которой речь шла об оплате услуги – 12 000 долларов США. Он уже получил 2000 долларов задатка, а остальные 10 тысяч должен был получить после незаконного пересечения границы заказчиком "услуги".

Во время обысков по адресам проживания фигурантов производства, в автомобилях, которые использовались для перевозки "клиентов", и в местах их укрытия, полицейские обнаружили трех нелегальных мигрантов и доказательства противоправной деятельности. По данному факту открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных за границу. В Киеве владелец барбершопа за вознаграждение помогал мужчинам убегать от мобилизации.

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