Ярмарка в поддержку ВСУ и плетение маскировочных сеток: в центре Киева отмечают День Героя. Фото и видео

В центре столицы в четверг в День Героя на Майдане Незалежности неравнодушные украинцы проводят ярмарку в поддержку ВСУ. Кроме того, здесь также учат создавать маскировочные сетки для наших военных.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Праздник отмечают ежегодно, 23 мая.

Так, в День Героя на столичном Майдане Незалежности проводят благотворительную ярмарку в поддержку украинских военных.

Кроме того, активисты "Святошинских маскировочных сеточек" учат создавать маскировочные сетки для Вооруженных сил, проводят мастер-классы по изготовлению маскировочных костюмов и нашлемников.

Присоединиться к инициативе и поддержать воинов могут все желающие, ведь на Майдане установили деревянные рамы с основанием, на которое вплетаются ленты.

Добавим, ежегодно 23 мая в Украине отмечают День Героев – борцов за свободу страны, начиная от рыцарей времен Киевской Руси и до участников Революции достоинства, бойцов АТО/ООС в Донбассе, защитников Украины сегодня.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева на Майдане Незалежности устроили акцию, посвященную пленным защитникам Мариуполя. Ее организовали утром в четверг, 23 мая – в День морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

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