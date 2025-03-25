'Я многому у тебя учусь': Виталий Кличко трогательно поздравил брата с днем рождения

Мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Во вторник, 25 марта, именинник отмечает 49-й день рождения.

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Об этом киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. Он поблагодарил близкого человека за его поддержку и помощь.

"Хотя я и старший брат, я многому у тебя учусь. С другой стороны, поскольку в детстве и юности родители говорили, что я за тебя отвечаю, пока они на работе, чувствую эту ответственность до сих пор. Ты очень целеустремлен и стремишься к успеху во всем, за что берешься. И побеждаешь! Ты самый заботливый отец и лучший дядя", – написал Кличко.

Мэр Киева добавил, что Владимир является для него не только братом, но и самым близким другом.

"Ты знаешь… А эта война сделала нас еще более сплоченными и научила ценить надежное плечо еще больше. Спасибо за твою поддержку и помощь! Вместе мы сильнее! Всегда в этот день благодарю нашу маму за такой крутой подарок. С Днем рождения, брат!" – резюмировал Кличко.

Отметим, что Владимир Кличко выступал на профессиональном ринге с 1996 по 2017 год. За это время он провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы, 54 из которых – нокаутом. Украинский боксер установил рекорд, одержав 23 победы в чемпионских боях.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко поздравил с днем рождения Лину Костенко. Поэтессе и писательнице, которая является символом свободолюбия и стойкости украинского народа, исполнилось 95 лет.

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