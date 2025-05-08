Взрывы, пожары и руины: как выглядел центр Киева осенью 1941 года. Архивные фото

Во время именно немецкой оккупации центральные улицы Киева, в частности Крещатик, сильно пострадали. Большинство зданий было разрушено во время боев и диверсии, устроенной советскими партизанами. Благодаря старым снимкам мы можем увидеть, каким был город осенью 1941-го года.

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Архивные снимки были опубликованы в сообществе "История города 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, каким был город 84 года назад

"Прошлое. 1941-й год", – говорится в сообщении.

Отметим, 19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев покинули советские и захватили немецкие войска. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. В начале немецкой оккупации центр города был разрушен в результате диверсии, устроенной советскими партизанами.

6 ноября 1943 года советская власть вернула себе столицу Украины. Город сильно пострадал, в том числе из-за подрывных работ советских партизан. Восстановительные работы продолжались до начала 1950-х.

Напомним, в далеком 1938 году в Киеве были установлены как памятники настоящие британские танки времен Первой мировой войны - Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой - в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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