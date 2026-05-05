Враг ударил дронами по Броварам: двое пострадавших, поврежден фасад дома

В ночь на вторник, 5 мая, российские захватчики атаковали Киевскую область ударными БпЛА. В Броварах есть двое пострадавших, повреждения получила инфраструктура.

Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Николай Калашник. В городе повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль.

Из-за атаки РФ пострадали 34-летняя женщина и мужчина 37 лет. Женщина получила ранение руки осколками стекла. У мужчины – резаная рана пятки.

Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь на месте. Угрозы их жизни нет, поэтому госпитализация в больницу не понадобилась.

"Это еще одно напоминание: враг целится в мирную жизнь, в наши дома", – написал Калашник.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия вечером в понедельник, 4 мая, ударила по Днепру. Пострадал частный сектор: там изуродованы жилые дома и автомобили. Ранения получил один гражданский.

