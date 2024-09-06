Владимир Кличко открыл в Броварах уникальную боксерскую площадку. Фото

Владимир Кличко открыл в Броварском высшем училище физической культуры уникальную боксерскую площадку под открытым небом. Событие произошло в пятницу, 6 сентября.

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В Украине это первое пространство такого формата, которое призвано поддержать развитие молодых спортсменов. Об этом заявил Владимир Кличко во время церемонии открытия, передает пресс-служба Klitschko Foundation.

"Каждый раз, когда я обращаюсь к зарубежным благотворителям помогать Украине, поддерживать усилия нашего фонда, я говорю об украинской молодежи. О ее креативности, силе, безумной мотивированности. И о том, как наша молодежь хочет жить и развиваться. В условиях, когда Россия стремится уничтожить украинцев, уничтожить наше будущее. Поэтому наш Фонд и наши партнеры инвестируют в будущее Украины – в молодежь", – подчеркнул Кличко.

Открытая боксерская площадка площадью 280 м. кв. включает в себя шесть крытых мини-рингов, тренажерную зону, зону кроссфита и мультифункциональное поле для баскетбола и футбола. Проект был осуществлен при поддержке немецкого благотворительного фонда Ein Herz für Kinder.

Со своей стороны директор Klitschko Foundation Ангелина Осадча уточнила, что эта площадка должна была стать вторым пространством для развития молодых боксеров после Центра бокса.

Первое пространство амбициозного проекта фонда при поддержке Всемирного боксерского конгресса WBC планировалось воплотить в Мариуполе. В конце 2021 года уже был готов план строительства и были предоставлены все согласования от города для начала строительства Центра.

"Поле для воплощения мечты превратилось в поле боя. Но мы будем бороться, чтобы однажды осуществить проект и в Мариуполе. Тем временем продолжаем строить и развивать – там, где можем. И эта площадка, которую мы открываем сегодня, является свидетельством того, что никакие обстоятельства не смогут сломать нашу веру и наше стремление к лучшему будущему для наших детей", – добавила Осадча.

Следует добавить, что в открытии также приняли участие и. председателя Киевского областного совета Ярослав Добрянский, директор училища Светлана Потрясаева и заслуженный тренер Украины по боксу Александр Полищук.

Как сообщал OBOZ.UA, Klitschko Foundation отметил свой 21-й год и подвел итоги многолетней деятельности, охватившей образовательные, спортивные и гуманитарные проекты. Благодаря поддержке фонда, миллионы молодых украинцев получили возможность развиваться и добиваться своих мечтаний. Со времени основания Фонд реализовал более 172 проектов.

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