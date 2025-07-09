Вернулся на щите: в Киеве попрощались с военным, участником 'Пласта' Романом Орищенко. Фото

В Киеве в среду, 9 июля, попрощались с военным, командиром второй роты 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Романом Орищенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 июля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.

Так, в Михайловском соборе Киева в среду, 9 июля, простились с защитником Украины, командиром второй роты 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Романом Орищенко. Провести Героя в последний путь пришли родные, побратимы и неравнодушные жители столицы.

После отпевания в храме траурный кортеж спустился на Майдан Независимости, где почтить подвиг воина могли все желающие.

Роман Орищенко в 2015 году работал в аппарате Верховной Рады Украины помощником-консультантом нардепа Андрея Парубия. Принимал активное участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства 2014 года. Входил в штаб руководства Самообороны Майдана. Был одним из организаторов ячеек Самообороны по областям.

Еще в 1997 году Роман стал одним из основателей "Пласта" в Черкасской области. В разное время был писарем, референтом старших пластунов, референтом юношества, воспитателем кружка "Странствующие рыцари". Также был организатором и инструктором многих лагерей, тренировок и мероприятий.

С началом АТО на Донбассе помогал в формировании добровольческих батальонов и их обеспечении волонтерской помощью. С 2016 года заранее получил военное образование, позже стал офицером. В 2020 году добровольно пошел служить в ряды Сил обороны. Военнослужащий участвовал в боях с российским оккупационным войском за Кодему, Бахмут, Угледар на Донецком направлении. Получал ранения, но после реабилитации возвращался на фронт.

Воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины 2 июля. Он погиб в результате вражеского обстрела. У Героя остались жена Светлана, сын Андрей, который также служит в рядах Сил обороны, и дочь Дарья.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Березанской общины Киевской области Роман Присада. Сердце мужественного украинского воина остановилось 4 июля.

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