Трагическое известие: на фронте погиб военный с Киевщины Роман Присада. Фото

На Запорожском направлении в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Березанской громады Киевской области Роман Присада. Сердце мужественного украинского воина остановилось 4 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Березанского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Еще одна трагическая весть... 4 июля 2025 года во время выполнения боевого задания погиб сержант Присада Роман Васильевич, 1986 года рождения, житель Березанской громады", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил авиационным техником эксплуатации и обеспечения беспилотных авиационных комплексов специального назначения.

Воин погиб в районе населенного пункта Новояковлевка Запорожской области в результате вражеской атаки FPV-дрона, во время выполнения боевой задачи по уничтожению вражеской бронетехники.

"Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Романа", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Сергей Дудник. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 1 июля.

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