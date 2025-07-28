Вернулся на щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Хитринцева. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Виталий Хитринцев. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 7 августа 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Сегодня (28 июля. – Ред.) Белоцерковская община будет прощаться с земляком – сержантом Виталием Хитринцевым (1974 года рождения)", – говорится в сообщении.

Воин был верными военной Присяге на верность украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

Что известно о Герое

Виталий Николаевич служил командиром боевой машины – командиром механизированного отделения механизированной роты одной из воинских частей. Считался пропавшим без вести с 7 августа 2024 года.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине от полученного в результате российского обстрела ранения погиб военный из Гостомеля Киевской области Сергей Антипов. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 20 июля.

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