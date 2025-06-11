Герой вернулся на щите: на фронте погиб военный с Киевщины Евгений Закревский. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Евгений Закревский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 3 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Навечно в Небесной страже... Солдат Евгений Закревский, главный сержант механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона. Погиб 3 июня 2025 года, при выполнении боевого задания в районе н.п. Зверево Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Евгения Вячеславовича", - говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 11 июня, в 9:40 возле дома в городе Бровары в переулке Возрождения, 3. В 10:05 состоится прощание возле 21 Государственной пожарно-спасательной части 5 Государственного пожарно-спасательного отряда.

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136), г. Бровары.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Денис Ковалевич. Сердце украинского воина остановилось 4 июня.

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