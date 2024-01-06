В Украине из-за ухудшения погоды могут перекрыть или ограничить движение авто: названы основные трассы

В Украине в ближайшие дни прогнозируют обильные осадки и резкое снижение температуры. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения авто, из-за чего в некоторых регионах, в частности в Киевской области, могут перекрыть или частично ограничить проезд по некоторым дорогам.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Водителей призвали не выезжать на собственном транспорте, если нет критической необходимости.

"Друзья, начиная с воскресенья в Украине, ожидаются обильные осадки, резкое снижение температуры и усложнение движения на автомобильных дорогах. И если в конце прошлого года это касалось лишь нескольких областей, на этот раз нас ожидают непогоды в течение почти месяца по всей стране", – говорится в сообщении. .

Он отметил, что непогода может привести к усложнениям движения на дорогах и необходимости их перекрытия или частичного ограничения движения для того, чтобы расчистить снег.

Такие ограничения могут быть введены на следующих основных дорогах, а именно:

М-05 Киев-Одесса;

М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино;

М-13 Кропивницко-Платоново;

М-22 Полтава-Александрия;

Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь;

Н-11 Днепр-Николаев;

Н-24 Благовещенское-Николаев;

Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка и других основных маршрутах, учитывая ситуацию.

Наем добавил, что, согласно информации Укргидрометцентра, 7-9 января в стране будут сложные погодные условия. Причина – арктический воздух с севера Европы и образование активного циклона на юге страны.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях ожидается снег - до 10-20 см. В Кировоградской и Днепропетровской областях - до 30 см.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют значительные осадки – дождь, переходящий в снег. Здесь также будет гололедица и налипание мокрого снега. Сильные порывы ветра ожидаются в восточных и южных областях – до 15-20 м/с, будут вьюги, снежные заносы. На большинстве дорог – гололедица.

В течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20°С мороза (на Черниговщине и Сумщине до 19-25°С мороза), в южной части до 7-15°С мороза.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице, по прогнозу синоптиков, ожидается резкое похолодание. Поэтому Совет обороны Киева поручил обслуживающим компаниям подготовиться, чтобы не допустить замерзания систем отопления в случае чрезвычайных ситуаций.

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