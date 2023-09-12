В учреждениях социальной сферы Киева должны обеспечить полную готовность к подаче тепла, – Пантелеев

В столице во вторник, 12 сентября, прошло заседание Совета обороны города Киева. В ходе него было принято решение о технической, организационной готовности к теплообеспечению объектов социальной сферы, учитывая индивидуальный подход подключения заведений.

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Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА. В столице продолжают подготовку к отопительному сезону.

"Речь идет о гарантированном алгоритме оперативного подключения к теплу в случае необходимости. Никаких нерешенных вопросов в этом плане не должно быть", – отметил Пантелеев.

Согласно решению Совета, руководители теплоснабжающих предприятий и организаций должны обеспечить готовность подачи тепла в учреждениях: здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях и т.п. по заявкам их руководителей.

Со своей стороны руководители учреждений социальной сферы должны подготовить соответствующие заявки на подключение систем теплоснабжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время проведения гидравлических испытаний теплосетей коммунальщики ликвидировали более 2,2 тысяч повреждений. Из них 250 были устранены на трубопроводах больших диаметров.

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