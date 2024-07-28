Редкая находка: в центре Киева обнаружили подземелье дворца гетмана Кирилла Разумовского. Подробности и фото

В Печерском районе Киева в начале 2024 года обнаружили подземелье дворца гетмана Кирилла Разумовского. Остатки исторического здания расположены вблизи станции метро "Арсенальная", на территории так называемого Инженерного двора Киевской крепости,

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Об этом сообщил Укринформ. Редкая находка еще находится в процессе изучения.

Так, подземелье дворца гетмана Кирилла Разумовского нашли между деревьями склона Днепра и так называемой "сталинкой" – жилым домом вблизи станции метро "Арсенальная". На этом месте ООО СЕБИ планировало поставить коммерческое здание вместо старого заброшенного, но строительство застыло после обнаружения остатков здания.

По словам археолога Тимура Бобровского, о том, что так называемый Инженерный двор Киевской крепости был частично построен на месте бывшего имения Разумовского, историки знали.

"Но до последнего времени считалось, что с самого имения ничего не осталось (кроме здания поодаль – перестроенного флигеля)", – рассказал ученый.

В этом году застройщики, разбирая старые стены здания конца XIX века (тот, что из комплекса Киевской крепости), неожиданно открыли подземное пространство еще более старого периода.

"Мурование случайно увидела киевский экскурсовод Алла Бондаренко и сделала несколько фотографий, которые выложила на Facebook. И кто-то из киевлян обратил мое внимание на этот пост, мол, – а что это такое может быть?", – добавил археолог.

Благодаря специалистам удалось определить принадлежность остатков фундамента, что позволило уверенно "на 100% говорить: то, что мы видим, являются подвалами дворца Кирилла Разумовского". С марта Тимур Бобровский с единомышленниками работают над оформлением бумаг и прохождением процедур, необходимых, чтобы найденная памятка приобрела соответствующий статус. Уже известно, что Консультативный совет Департамента охраны культурного наследия КГГА рассмотрел обновленную учетную документацию и принял решение внести "Фундаменты дворца Кирилла Разумовского" в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия.

"Далее – внесение объекта в Государственный реестр памятников, и это тоже нескорое дело. Но признание загадочных кладок объектом культурного наследия – уже большой успех: как памятников, так и города… Это очень редкая находка XVIII века. В Киеве есть церкви того периода, а гражданской архитектуры – только три дома на Подоле, построенные к пожару 1801 года, и Мариинский дворец", – резюмировал ученый.

Кирилл Григорьевич Разумовский – украинско-российский военный, политический и государственный деятель, последний гетман Войска Запорожского.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковской области археологи обнаружили посуду XII-IX веков до нашей эры. Также во время раскопок в селе Крилос ученые заповедника "Древний Галич" обнаружили оборонительный вал.

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