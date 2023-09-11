В центре Киева был замечен новый Chevrolet Corvette C8: в Украине всего несколько таких машин. Фото

В Киеве был замечен новый спорткар Chevrolet Corvette C8, стоимость которого в США составляет 68,4 тыс. долларов США. Сейчас в Украине зарегистрировано всего несколько таких машин.

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Об этом сообщило издание ТопЖир. Автомобиль на номерах столичного региона заметил в центре города.

"В Киеве был замечен новый Chevrolet Corvette C8. Как известно, новый спорткар впервые стал среднемоторным. Он оборудован 6,2-литровым 495-сильным V8 и 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Купе разгоняется до сотни за 3,5 с и развивает скорость 312 км/ч", – рассказали журналисты.

Отмечается, что машина, которую заметили на дорогах Киева, имеет опционный пакет Z51, включающий спортивные шины и подвеску, громкий выхлоп, увеличенные тормоза и блок. Зрительно такое купе узнается по обвесу и заднему антикрылу.

Стоит добавить, что согласно информации портала Nextcar.ua – стартовая цена такого спорткара в США (рекомендована производителем) – 68,4 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недорогой Volkswagen Polo – известный бюджетный автомобиль в Украине. Однако на фото попался, пожалуй, редчайший вариант этой модели на Днепропетровских номерах. Особую машину показали в сети.

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