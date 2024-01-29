В школах Киева планируют сделать дополнительные зимние каникулы: кого будут касаться и сколько будут продолжаться

В школах Киева планируют устроить еще одни зимние каникулы. Однако дополнительный отдых предоставят не всем ученикам.

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Учебный год в столице продлится до 28 июня. Соответствующее решение утверждено в постановлении правительства.

Да, дополнительные каникулы зимой предусмотрели в школах столицы для первоклассников. Учащиеся будут отдыхать от учебы в течение 19 – 25 февраля 2024 года. Стоит отметить, что школы в этом учебном году самостоятельно могут определять даты каникул.

Следует добавить, что в 2023-2024 учебном году каникулы определяются индивидуально каждым учебным заведением в связи с войной в Украине. Некоторые регионы решили отказаться от осенних и сделать дольше зимние.

Напомним, по состоянию на утро 25 января в школах отдельных регионов Украины ввели карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников. В частности, в некоторых учебных заведениях Хмельницкой, Волынской, Киевской областей, а также городов Львова и Винницы ученики перешли на дистанционное обучение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине было построено первое смарт-укрытие в библиотеке Киевского политехнического института им. И. Сикорского. Пространство включает в себя кафе, душевые и комнаты отдыха. Официальное открытие хранилища планируется к концу января.

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