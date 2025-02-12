В сети показали, какими суперснежными были зимы в Киеве в конце 1960-х годов. Фото

Раньше зимы в Киеве были по-настоящему снежными, а в сугробах можно было застрять. Увидеть красоту столицы Украины в этот период можно благодаря фотографиям, сделанным в конце 1960-х годов.

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Их опубликовали в сообществе "Киев – мой любимый город" в социальной сети Facebook. Черно-белые снимки передают невероятную атмосферу жизни города.

"Когда зимы в Киеве были суперснежные. 1968–1969 годы. На первом фото справочный киоск "Погода" на ул. Золотоворотской, справа – двухэтажный особняк Иваницкого №6-А", – говорится в сообщении.

Кроме того, на опубликованных снимках можно узнать Золотые Ворота, которые еще не были восстановлены, Выдубицкий монастырь, Ботанический сад Гришко и центр столицы.

Напомним, официальной датой основания города Припять считается 4 февраля 1970 года. Это был один из самых комфортных населённых пунктов, где не знали слова "дефицит", а для отдыха жителей создали все необходимые условия.

Как сообщал OBOZ.UA, железнодорожный вокзал на Дарнице в Киеве построили в конце 19-го века, благодаря чему эта местность превратилась в известное место отдыха и дачный поселок. Само здание благодаря своему интерьеру и окружающему лесу выглядело как сказочный дом.

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