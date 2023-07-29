В сети показали, каким видели Киев венгерские офицеры в 1941-43 годах. Уникальные фото

В сентябре 1941 года во время Второй мировой войны Киев был захвачен немецкими войсками. В течение двух лет город находился под нацистской оккупацией, фото которой сделали венгерские офицеры.

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Уникальные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В частности, можно увидеть разрушенный коммунистами центр столицы.

"Фотографии Киева, сделанные во время немецкой оккупации венгерскими офицерами", – говорится в сообщении.

19 сентября 1941 года, во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны Киев был на произвол судьбы покинут советскими и захвачен немецкими войсками. Город на два года стал административным центром Киевского генерального, городского и сельского округов. 6 ноября 1943 г. советская власть вернула себе город.

Напомним, в Киеве в 1960-х годах ездили чешские трамваи Tatra Т2SU. Эти вагоны специально модифицировали для СССР, в частности, были оборудованы огражденным местом для кондуктора.

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые сегодня более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено, а в наши дни они привлекают большое количество искателей приключений.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 1976 года в небе над Киевом произошло авиационное происшествие, в результате которого у самолета Як-40, шедшего на посадку в аэропорт "Жуляны", отказали двигатели. Чтобы спасти пассажиров, капитан воздушного судна совершил аварийное приземление на болото на Осокорках.

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