В сети показали, как выглядел старый Киев на уникальных фотографиях Франца де Мезера

Одним из первых фотографов, пытавшихся сохранить красоту столицу Украины, был Франц де Мезер. Этот человек сделал неоценимый вклад для изучения истории Киева, делая качественные снимки видов старого города.

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История и фотографии мастера были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. К сожалению, время и две Мировые войны сильно изменили столицу.

"Франц де Мезер очень любил Киев и потому снимал его много и скрупулезно. Фотографировал и зимой и летом. Ходил с ассистентом, который носил огромную камеру и кассеты к ней. Фотограф поднимался на киевские холмы, слонялся по берегам Днепра. Его хорошо знали в городе. Особенно извозчики, без них не обходился ни один уличный кадр", – говорится в подписи к фото.

На опубликованных снимках столица Украины, какой, начиная со второй половины 19-го века, ее видел первый киевский фотохудожник.

Францишек Казимирович Мезер – киевский художник и фотограф. Преподавал рисование в Киевском институте благородных девиц. У него был официальный статус фотографа Университета Св. Владимира в Киеве. В историю вошел в качестве мастера качественных снимков, видов старого Киева. В Национальной научной библиотеке имени В. И. Вернадского сохранился альбом древних фотографий Киева конца XIX – начала XX века.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

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