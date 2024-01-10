newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

В сети показали, как в Киеве в 1960 году выглядел один из старейших ботсадов Украины. Архивные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,4 т.
Ботанический сад Фомина

Ботаническому саду имени академика Фомина в этом году исполнится 185 лет. Как в 1960 году выглядела эта столичная локация, являющаяся популярным местом прогулок и отдыха киевлян, мы можем увидеть благодаря старым снимкам.

Видео дня

Архивные фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Он является парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения.

"Ботанический сад имени академика Фомина в 1960 году. Этот сад считается одним из старейших ботсадов в Украине, в этом году ему исполнится 185 лет", -– говорится в сообщении.

В сети показали, как в Киеве в 1960 году выглядел один из старейших ботсадов Украины. Архивные фото
В сети показали, как в Киеве в 1960 году выглядел один из старейших ботсадов Украины. Архивные фото

Ботанический сад имени академика Александра Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – одно из старейших ботанических учреждений Украины, основанное в 1839 году.

В сети показали, как в Киеве в 1960 году выглядел один из старейших ботсадов Украины. Архивные фото

Напомним, одним из вариантов увидеть Киев начала ХХ века, кроме фото, есть старые открытки. Они всегда были хорошей возможностью оставить для себя память о столице Украины. Бульвар Николая Михновского в Киеве проходит в Печерском районе столицы вдоль мест Черная Гора и Зверинец. С самого начала он планировался как часть Кольцевой дороги, которой так не стал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!