В сети показали, как в Киеве в 1960 году выглядел один из старейших ботсадов Украины. Архивные фото

Ботаническому саду имени академика Фомина в этом году исполнится 185 лет. Как в 1960 году выглядела эта столичная локация, являющаяся популярным местом прогулок и отдыха киевлян, мы можем увидеть благодаря старым снимкам.

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Архивные фото в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Он является парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения.

"Ботанический сад имени академика Фомина в 1960 году. Этот сад считается одним из старейших ботсадов в Украине, в этом году ему исполнится 185 лет", -– говорится в сообщении.

Ботанический сад имени академика Александра Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – одно из старейших ботанических учреждений Украины, основанное в 1839 году.

Напомним, одним из вариантов увидеть Киев начала ХХ века, кроме фото, есть старые открытки. Они всегда были хорошей возможностью оставить для себя память о столице Украины. Бульвар Николая Михновского в Киеве проходит в Печерском районе столицы вдоль мест Черная Гора и Зверинец. С самого начала он планировался как часть Кольцевой дороги, которой так не стал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве есть своя настоящая улица-призрак – Вознесенский Яр. Она известна с конца XIX века и местами до сих пор сохраняет дыхание старого города.

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