В сети показали, как увидела Киев в 1960-х годах выдающаяся украинская фотокорреспондентка. Старые снимки

Большинство работ известной украинской фотокорреспондентки Ирины Пап посвящены столице Украины. Благодаря ей мы можем увидеть, как выглядел Киев, в частности, в 1960-х годах.

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Старые снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Можно посмотреть, каким был город около 60 лет назад.

"Киев в архивной фотоподборке 1960-х годов", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото, в частности, можно увидеть Крещатик, регату на Днепре близ Пешеходного моста, как выглядел новый жилой массив Воскресенка (Воскресенская слободка).

Ирина Пап – украинская фотокорреспондентка. Основательница одной из первых школ фотографии в СССР. С 1958 по 1971 год работала в киевском отделе газеты "Известия". Большинство ее работ посвящено Украине и Киеву.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которыми они были в 1970-1980-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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