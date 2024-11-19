В сети показали, как строили спуск с моста Метро и станцию 'Гидропарк' в 1964 году. Редкие фото

К началу ноября 1965 станция Киевского метрополитена "Днепр" была конечной. За несколько лет до этой даты продолжались уникальные работы по продолжению Святошинско-Броварской линии метро на левый берег – этот процесс мы можем увидеть благодаря редким фото

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Старые снимки опубликовали в сообществе Kyiv Online в социальной сети Facebook. Можно увидеть, как работали метростроевцы 60 лет назад.

"Редкое фото. Строительство левобережного спуска с моста Метро и станции "Гидропарк". Фото из книги "Киевский метрополитен", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть работу метростроевцев в 1964 году – за год до того, как станция примет первых пассажиров.

"Гидропарк" – 8 станция Киевского метрополитена на Святошинско-Броварской линии между станциями "Днепр" и "Левобережной". Расположена на Венецианский остров в Днепровском районе Киева. Станция была открыта 5 ноября 1965 года.

Напомним, столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Прогулки на велосипеде в наши дни – любимый вариант активного отдыха жителей Киева. То, что двухколесный транспорт был популярен в начале 1910-х годов, мы можем увидеть благодаря фото первой велосипедистки столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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