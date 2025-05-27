В результате российского обстрела на Киевщине погиб выдающийся украинский ученый Николай Лихтер. Фото
Во время российской террористической атаки по Киевской области погиб выдающийся украинский ученый Николай Лихтер. Трагедия произошла 25 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального университета биоресурсов и природопользования. Он посвятил науке почти 50 лет своей жизни.
"С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем о невосполнимой утрате... На 77 году ушел из жизни Лихтер Николай Иванович. Он погиб во время очередной атаки страны-террористки", – говорится в сообщении.
Он был кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом, заведующим учебно-научно-производственной лаборатории технологий производства продукции птицеводства кафедры технологий в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве.
Известный практик, ученый и педагог – в течение почти 50 лет он работал ассистентом, старшим научным сотрудником, заместителем декана ветеринарного и зооинженерного факультетов. Как высококвалифицированный преподаватель с большим опытом педагогической и научно-практической работы внес значительный вклад в подготовку кадров для отраслей животноводства, развитие и восстановление материально-технической базы кафедры.
"Мы потеряли сильного характером и одновременно чуткого, преданного своему делу человека... Разделяем боль и горе семьи, близких и друзей. Пусть Господь даст силы пережить эту потерю. Склоняем головы в скорби... Царство небесное", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники во время массированной атаки в ночь на 25 мая убили четырех жителей Киевщины. В ряде районов области разрушены дома, пострадали 34 человека.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!