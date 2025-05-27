В результате российского обстрела на Киевщине погиб выдающийся украинский ученый Николай Лихтер. Фото

Во время российской террористической атаки по Киевской области погиб выдающийся украинский ученый Николай Лихтер. Трагедия произошла 25 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального университета биоресурсов и природопользования. Он посвятил науке почти 50 лет своей жизни.

"С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем о невосполнимой утрате... На 77 году ушел из жизни Лихтер Николай Иванович. Он погиб во время очередной атаки страны-террористки", – говорится в сообщении.

Он был кандидатом сельскохозяйственных наук, доцентом, заведующим учебно-научно-производственной лаборатории технологий производства продукции птицеводства кафедры технологий в птицеводстве, свиноводстве и овцеводстве.

Известный практик, ученый и педагог – в течение почти 50 лет он работал ассистентом, старшим научным сотрудником, заместителем декана ветеринарного и зооинженерного факультетов. Как высококвалифицированный преподаватель с большим опытом педагогической и научно-практической работы внес значительный вклад в подготовку кадров для отраслей животноводства, развитие и восстановление материально-технической базы кафедры.

"Мы потеряли сильного характером и одновременно чуткого, преданного своему делу человека... Разделяем боль и горе семьи, близких и друзей. Пусть Господь даст силы пережить эту потерю. Склоняем головы в скорби... Царство небесное", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники во время массированной атаки в ночь на 25 мая убили четырех жителей Киевщины. В ряде районов области разрушены дома, пострадали 34 человека.

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