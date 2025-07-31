В разрушенном подъезде было 54 квартиры: Виталий Кличко показал последствия попадания ракеты РФ в дом в Киеве. Видео

В Святошинском районе Киева в результате попадания российской ракеты в четверг, 31 июля, был уничтожен целый подъезд многоэтажного дома. На месте работают все экстренные службы, развернуты штабы для помощи всем пострадавшим.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Продолжается поисково-спасательная операция.

Что известно

"Ужасная картина в Святошинском районе. Здесь обвалился целый подъезд жилого дома. Спасатели ищут людей под завалами. Известно о 6 погибших в результате атаки врага на столицу. Но их количество, к сожалению, может увеличиться. Более 50 человек обратились за медицинской помощью. 30 из них медики госпитализировали", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что в разрушенном подъезде было 54 квартиры. Уже развернуты штабы для помощи всем пострадавшим. Также тем киевлянам, чьи дома были повреждены или уничтожены в результате вражеской атаки, город выплачивает денежные компенсации. В частности, и на временную аренду жилья.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июля российские захватчики задействовали все точки запусков Shahed-136/131 и дронов-имитаторов. Украина снова была под ударами беспилотников– речь идет о значительном количестве вражеских целей. По меньшей мере шесть человек пострадали. А утром 31 июля враг атаковал крылатыми ракетами – они были направлены на Киев.

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