В полиции назвали причину взрыва на рынке 'Юность' в Киеве: расследуют как умышленное убийство

В Днепровском районе в помещении магазина на рынке "Юность" произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли. По этому факту открыто два уголовных производства.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства преступления устанавливаются.

"Установлено, что взрыв в магазине произошел в результате подрыва гарантов. В помещении взрывотехники Главка обнаружили остатки боеприпаса. Погибшими оказались двое мужчин, местные жители в возрасте 59 и 60 лет", – уточнили в пресс-службе.

Следователи открыли уголовные производства по фактам умышленного убийства и незаконного обращения с взрывчатыми веществами.

Напомним, в Деснянском районе Киева в четверг, 3 апреля, произошел взрыв на рынке "Юность". В результате погибли два человека – один на месте происшествия, а второй – в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области во время ремонта автомобильного топливного бака произошел взрыв. В результате пострадали два человека, которых доставили в больницу.

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