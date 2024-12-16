В Киевсовете предложили демонтировать памятники Булгакову и Мануильскому: когда примут решение

В Киевском городском совете предлагают убрать в городе еще шесть объектов, связанных с историей и культурой России и СССР. В частности, речь идет о памятниках Михаилу Булгакову и Дмитрию Мануильскому.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета. В столице продолжается процесс деколонизации и декоммунизации.

"Межведомственная рабочая группа "Об организационно-правовых мерах по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева" рассмотрела очередной перечень объектов, предлагающих полностью или частично демонтировать" , – говорится в сообщении.

Как отметила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, специалисты предлагают устранить еще шесть объектов: памятники Михаилу Булгакову и Дмитрию Мануильскому, символический знак "Киев – город-герой" (с изображением пятиконечной звезды). Кроме того, это памятный камень в честь 100-летия Ленина, мемориальные доски Петру Чайковскому и с надписью "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941-1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У м . Киева".

Также поддержано решение о сохранении 7 отдельных объектов с изъятием элементов советской идеологии или русской символики с условием коррекции текстов или композиций. Отмечено, что наработанные рекомендации будут оформлены в проект решения и вынесены на рассмотрение ближайшей сессии Киевского городского совета.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева коммунальные службы демонтировали бюст советских военных деятелей, в частности, Сидора Ковпака и Алексея Федорова. Они были установлены в парке Вечной Славы.

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