В Киевском зоопарке устроят тыквенные уикенды для носух, енотов и фреток. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются тыквенные уикенды. На выходных, 21 и 22 октября, тыквенное обогащение среды переходит к носухам, енотам и фреткам.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Станьте свидетелем происшествия и увидеть других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Этого уикенда тыквенное обогащение среды переходит к носухам, енотам и фреткам. И если для енотов и носух это полезная вкусняшка, то для фреток – это настоящая игровая площадка, которую можно надкусывать. А что может быть прекраснее, чем сочетание полезного, вкусного и интересного?", – рассказали в пресс-службе.

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Показательные кормления состоятся 21-22 октября:

12:00 – Носухи (Медвежий континент, напротив лошадей Пржевальского);

12:30 – Еноты (Медвежий континент, у фонтана);

13:15 – Фретки (Фруктовый сад Киевзоо, у колеса обзора).

"Во время воздушной тревоги, показательные обогащения среды приостанавливаются и возобновляются после отбоя воздушной тревоги", – напомнили в зоопарке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке в семье бизона Варяга родилось аж два прекрасных теленка. Их назвали Ветер и Радуга.

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