В Киевском зоопарке начинают сезон Тыквенных уикендов: кого будут кормить первыми. Фото и видео

В Киевском зоопарке начинается сезон Тыквенных уикендов. Его откроют в эти выходные, 4-5 октября, в частности, жители Острова зверей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно ежедневно.

"Осень уже на улице. Золотистые листья приходят на смену летней зелени, а на смену летним арбузам появляются спелые желто-горячие тыквы. Поэтому мы начинаем Сезон Тыквенных уикендов! Открывать тыквенный сезон будут жители Острова зверей. К угощениям также присоединятся наши носухи и еноты", – говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что такие мероприятия являются частью постоянной зоологической работы по обогащению среды для животных. И если для львов и тигров – это интересные спортивные забавы с "мячом", то для гиен, носух и енотов – это еще и полезное лакомство.

В эти выходные, 4-5 октября, показательные кормления состоятся:

ОСТРОВ ЗВЕРЕЙ

10:30 – львы Геркулес, Кристина, Вилия и Дарья;

10:45 – Гиены Хасан и Тигран;

11:00 – тигрица Геката;

11:15 – тигры Рена и Малыш;

ВОЗЛЕ КОЛЕСА ОБЗОРА

12:00 – Носухи Шноби-шнобс, Честер, Веня, Фаня и Филис;

"Приходите за хорошим настроением и положительными эмоциями!", – пригласили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для экзотических птиц. Условия в нем приближены к естественным, в частности, здесь насыпано несколько видов почв и установлены два бассейна с фонтанами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке специалисты создали новый комфортный дом для сервалов. Экзотических животных спасли во время полномасштабного вторжения на Донбассе, и теперь, после реабилитации, они могут насладиться новым домом.

