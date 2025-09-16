В Киевской области загорелся логистический центр 'Эпицентра' в результате атаки РФ: дым видно издалека. Фото и видео

В Фастовском районе Киевской области во вторник, 16 сентября, в результате российской атаки, возник сильный пожар. Над местом попадания в небо поднялся большой черный столб дыма.

Об этом сообщили в социальных сетях. На месте уже работают все экстренные службы.

Что известно

"Под ударом оказался логистический центр "Эпицентра" под Киевом. О пострадавших пока информации нет", - говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия террористической атаки РФ. В частности, над логистическим центром, где начался масштабный пожар, поднялся большой черный столб дыма.

Впоследствии информацию об обстреле подтвердили в Киевской ОГА. Там отметили, что во время новой атаки, произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра. Спасатели уже работают на месте.

Также ночью враг атаковал еще одну локацию в Фастовском районе.

"Враг атаковал мирные населенные пункты области дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе. Ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал", – уточнили в КОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 сентября войска Российской Федерации ударили по Запорожью. Произошли разрушения и пожары, ранены, по предварительной информации, тринадцать гражданских, один человек погиб.

