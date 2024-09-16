В Киевской области пыль с полей создала проблемы для автомобилистов: что известно

В Броварском районе Киевской области в понедельник, 16 сентября, из-за сильного бокового ветра и пыли с полей, местами возможна ограниченная видимость проезжей части в обоих направлениях. Чрезвычайная ситуация зафиксирована на 50 км автодороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Водителей призывали соблюдать осторожность.

"Вниманию водителей! На 50 км автодороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (близ села Семиполки, Броварского района), из-за сильного бокового ветра и пыли с полей, местами возможна ограниченная видимость проезжей части в обоих направлениях", – сообщили в пресс-службе.

В патрульной полиции призвали водителей быть внимательными за рулем, а также выбирать безопасную скорость и дистанцию движения.

Напомним, в селе Клюки Киевской области водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения съехал в кювет, где машина опрокинулась на крышу. В результате ДТП погиб пассажир авто – 17-летний парень.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек. Пострадавших с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

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