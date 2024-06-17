В Киевской области нашли поле, где растут краснокнижные дикие орхидеи. Фото

В Киевской области возле села Клавдиево местные жители обнаружили место, где растут дикие орхидеи – пальчатокоренник мясо-красный. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевского эколого-культурного центра. Растение используется в народной медицине и является хорошим медоносом.

"Недавно КЭКЦ нашел целое поле диких орхидей возле Клавдиево на Киевщине… Эта орхидея носит название – "пальчатокоренник мясо-красный". Эту орхидею уничтожает застройка и распашка лугов", – говорится в сообщении.

Экологи добавили, что на этой локации было обнаружено около 50 орхидей.

Кукушки мясо-красные (пальчатокоренник мясо-красный) – многолетнее и травянистое растение с 2-4-лопастными клубнями. Относится к семейству орхидных (Orchidaceae). Растет в лесах, на опушках, среди кустарников, на моховых болотах, влажных лугах, лесных полянах и склонах.

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