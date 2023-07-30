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В Киевской области на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
3,4 т.
Взрыв произошел рядом с местным кладбищем

В селе Липовка Киевской области во время разминирования на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Работы проводила неправительственная организация HALO Trust.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Макаровского сельского совета Вадим Токарь. Разминирование территории региона еще не завершено.

"В ходе проведения разминирования неправительственной организацией HALO Trust территории Макаровской общины, в населенном пункте Липовка произошел незапланированный подрыв робокара Т-800 на противотранспортной мини", – сообщил Токарь.

В Киевской области на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Фото
В Киевской области на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Фото
В Киевской области на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Фото

Он добавил, что, к счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Чиновник призвал жителей региона быть осторожными и помнить о минной безопасности.

В Киевской области на противотанковой мини взорвался робокар Т-800. Фото

Напомним, ранее The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной в мире". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс продлится 757 лет. Длительных, дорогостоящих и опасных операций требует около 30% территорий страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит от партнеров 244 млн долларов на нужды гуманитарного разминирования. Кроме того, будут переданы соответствующие машины и оборудование.

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