В Киеве на Оболони обнаружили обломки ракеты ТРК 'Точка-У'. Подробности и фото

В Оболонском районе Киева местные жители обнаружили обломки ракеты типа "Точка-У". На место происшествия вызвали саперов, которые изъяли "находку".

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.

По словам спасателей, им поступило сообщение о том, что на Оболони вблизи Верблюжьего залива местные жители заметили обломки, которые могут быть фрагментами ракеты.

"На место происшествия прибыли специалисты, идентифицировавшие остатки ракеты типа "Точка-У". Они не представляют непосредственной смертельной угрозы для населения, однако остаются потенциально опасными", – добавили в ГСЧС.

"Точка" (по классификации НАТО – SS-21 Scarab A) – советский тактический (дивизионный) ракетный комплекс. Разработка началась в 1968 году в Коломенском КБ машиностроения. Официально принят на вооружение Советской армии в 1975 году, серийное производство ракет началось в 1973-м. Модернизированный ракетный комплекс получил наименование 9К79-1 "Точка-У" (обозначение НАТО – Scarab B) и начал поступать в войска в 1989-м. "Точка-У" имела увеличенную до 120 км дальность стрельбы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области после очередной вражеской атаки на нескольких локациях обнаружили обломки дронов-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На местах работали саперы ГСЧС, изъявшие "находки", среди которых, в частности, был двигатель БПЛА.

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