В Киево-Печерской лавре открыли памятную доску князю Константину Острожскому в честь победы над Московией. Фото и видео

В Киево-Печерской лавре в пятницу, 8 сентября, открыли памятную доску Великому гетману Литовскому, князю Константину Ивановичу Острожскому. Ее можно увидеть на фасаде Успенского собора.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Полка имени Кастуся Калиновского. На мероприятии, в частности, присутствовали представители посольства Польши и Литвы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"8 сентября 2023 года в украинской святыне, Успенском соборе Киево-Печерской лавры, у надгробия князя Константина Острожского состоялось торжественное мероприятие "Орша 1514. Плечо к плечу – побеждаем". Украинцы, беларусы, литовцы и поляки вместе праздновали яркую победу над давним врагом – Московией", – подчеркнули в пресс-службе.

Во время торжественных мероприятий была открыта памятная доска Великому гетману Литовскому, князю Константину Ивановичу Острожскому.

В мероприятии приняли участие бойцы и актив Беларуского полка имени Кастуся Калиновского, бойцы 30-й АМБр им. Константина Острожского, чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Украине, представители посольства Республики Польша, военные капелланы, беларуский и украинский актив Киева, историки, художники, священники Православной церкви Украины.

"Воины Калиновского полка получили награды в день великого события нашей совместной истории. Также поздравили всех с праздником и воины, которые сейчас на фронте. Сегодня беларуские добровольцы в полку Кастуся Калиновского и из других формирований, как и во времена Острожского, воюют бок о бок с украинцами на всем фронте. Сейчас за победу Украины, потом за волю Беларуси!" – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре рассчитывают, что до 10-11 сентября представители УПЦ МП освободят четыре корпуса Национального заповедника. Помещение занимают Киевская духовная академия и семинария Московского патриархата.

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