В Киеве завершили поисково-спасательные работы на месте атаки по жилому дому. Фото

В Святошинском районе Киева в пятницу, 25 апреля, завершены поисково-спасательные работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 12 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Было вывезено 1740 куб. м мусора и строительных конструкций.

"По состоянию на 07:00 25 апреля поисково-спасательные работы в Святошинском районе завершены. Погибли 12 человек, 87 пострадавших. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по разборке поврежденных строительных конструкций", – рассказали в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что ночью на месте российского удара по жилому дому чрезвычайники спасли двух котиков. Нашли их на месте сплошных разрушений. Испуганных, но невредимых животных передали работникам Общества Красного Креста Украины.

Сейчас на месте трагедии работают 73 спасателя и 25 единиц спасательной техники.

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

Во время разборки завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. Ими оказались сын и дочь врача Национального института рака.

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