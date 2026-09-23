В Киеве зафиксировали задымление из-за атак РФ: в КГГА рассказали, существует ли опасность для людей
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В Киеве в среду, 23 сентября, в отдельных районах наблюдается задымление. Оно вызвано пожарами, возникшими в результате вражеских атак, и может представлять опасность для жителей города.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Горожан призвали ограничить длительное пребывание на открытом воздухе.
Что известно
"В отдельных районах столицы наблюдается задымление из-за вражеских атак. Качество атмосферного воздуха на всех стационарных референтных пунктах мониторинга в пределах нормы. Задымление, в частности, наблюдается в Соломенском, Оболонском и Подольском районах", – говорится в сообщении.
Как отметили в КГГА, это может негативно повлиять на состояние здоровья, прежде всего, людей с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детей, пожилых людей и беременных.
До улучшения ситуации специалисты рекомендуют:
- закрыть окна;
- по возможности сократить время пребывания на улице;
- пить достаточно воды;
- при наличии очистителя воздуха включить его на максимальную мощность.
В городских властях подчеркнули, что индекс качества воздуха отражает текущее состояние и может быстро меняться в зависимости от развития пожарной ситуации.
Что предшествовало
Утром в среду, 23 сентября, российские войска вновь атаковали Киев ударными дронами. Последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Дарницком и Голосеевском районах.
Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 22 сентября и ночью 23-го страна-агрессор РФ продолжала атаковать Киевскую область. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, повреждения зафиксированы в четырёх районах, есть пострадавшие.
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