В Киеве зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха: в КГГА назвали вероятные причины

В Киеве в четверг 3 октября утром зафиксировали высокий уровень загрязненности воздуха. Вероятно, причиной этого являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям столицы посоветовали ограничить пребывание на улице.

"По состоянию на 08:00, 3 октября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высок. Радиационный фон по всему городу в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние", – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что согласно рейтингу Iqair по состоянию на 9:25 Киев оказался на 30 строчке рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом.

Следует добавить, что следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке (нажмите для перехода) и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Укргидрометцентра, 1 и 2 октября прогнозировалось попадание пыли из Каспийской низменности на территорию Киевщины.

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