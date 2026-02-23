В Киеве зафиксировали увеличение количества пациентов с гриппом и ОРВИ: болезнь унесла жизни двух человек

В Киеве за восьмую неделю 2026 года зарегистрировано более 13 тысяч новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество больных, по сравнению с предыдущей, увеличилось на 8,4%.

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", передает пресс-служба КГГА. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Ситуация с заболеваемостью

"В столице за 8-ю неделю 2026 года зарегистрировали 13 317 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Показатель заболеваемости составил 451,1, что на 17,9% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 8,4% – за счет детского населения", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, в частности в столице заболели 6 872 ребенка и 6 445 взрослых. Среди школьников зарегистрировано 4 463 случая. На COVID-19 заболели 14 человек, в том числе 1 ребенок до 17 лет.

В медицинские учреждения госпитализировали 532 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 379 детей. Среди больных коронавирусом госпитализировали 7 человек, из которых 2 детей до 17 лет. К сожалению, в течение последних семи суток зарегистрировано два летальных случая от осложнений гриппа.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшую неделю в Украине заболело гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ 168 030 человек, в том числе 86 384 ребенка.

