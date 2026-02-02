В Киеве зафиксировали увеличение количества пациентов с гриппом и ОРВИ: болезнь унесла жизнь человека

В Киеве за 5-ю неделю 2026 года зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество больных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 2,6%.

Видео дня

Об этом сообщили в ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", передает пресс-служба КГГА. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

Ситуация с заболеваемостью

"В столице за 5-ю неделю 2026 года зарегистрировали 10 289 новых случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Показатель заболеваемости составил 348,5, что на 36,5% ниже среднего уровня интенсивности. За отчетную неделю уровень заболеваемости вырос по сравнению с предыдущей неделей на 2,6% – за счет взрослого населения", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, в частности, заболели 5 844 взрослых и 4 445 детей. Среди школьников зарегистрировано 2 249 случаев. COVID-19 заболели 30 человек, в том числе 1 ребенок до 17 лет.

В медицинские учреждения госпитализировали 463 больных гриппом и ОРВИ, в том числе 230 детей. Среди больных COVID-19 госпитализировали 15 взрослых. К сожалению, за неделю зарегистрирован 1 летальный случай от осложнений гриппа.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм коронавируса, который стремительно распространяется в мире.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!