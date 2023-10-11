В Киеве временно невозможно выехать с Троещины на трамвае: один из вагонов сошел с рельсов. Фото и видео

В Днепровском районе Киева в среду, 11 октября, на пересечении улиц Кибальчича и Дашкевича трамвай сошел с рельсов. Поэтому полностью остановилось движение этого вида электротранспорта с Троещины в сторону станции метро "Черниговская".

Об этом сообщили в социальных сетях. Пассажирам лучше выбрать альтернативный вид транспорта, чтобы добраться до работы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На перекрестке Кибальчича и Дашкевича сошел с рельсов трамвай, из-за чего остановлено движение трамваев в обе стороны. Уже работает аварийная бригада. Тем временем читатели сообщают, что трамваи уже остановились на Воскресенке", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном фото и видео можно увидеть, что ЧП произошло на перекрестке, когда трамвай поворачивал в сторону улицы Николая Кибальчича. Информация о пострадавших не поступала.

В пресс-службе "Киевпасстранса" подтвердили информацию об аварии. На месте происшествия работает аварийная бригада.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева во вторник, 19 сентября, трамвай сбил женщину. В результате полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.

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