В Киеве возобновляется любимый транспорт жителей столицы и туристов: известно подробности

В Киеве во вторник, 27 августа, возобновит свою работу столичный фуникулер. Запуск движения запланирован на 12:00.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Транспорт был закрыт для планового ремонта с 22 июля.

"27 августа в 12:00 столичный фуникулер возобновляет работу после планового ежегодного ремонта. Специалисты отремонтировали машинный, компрессорный и тиристорный залы. Провели сокращение троса и обследовали контактную сеть и шпалы", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что также был произведен текущий ремонт вагонов.

Напомним, власти Киева не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, пока в стране продолжается полномасштабная война. Сейчас себестоимость услуги в несколько раз дороже.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение поездов по обновленной "синей" ветке метро запустят осенью. Он заверил, что работы продолжаются круглосуточно.

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