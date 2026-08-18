В Киеве водитель Infiniti в неадекватном состоянии протаранил около десяти припаркованных автомобилей. Фото и видео

В Киеве в ночь с 17 на 18 августа на бульваре Верховной Рады водитель легковушки устроил масштабное ДТП, протаранив около 10 автомобилей. По словам очевидцев, у виновника аварии были явные признаки опьянения.

Видео дня

Фото и видео последствий чрезвычайного происшествия опубликовали в социальных сетях. В дальнейшем делом нарушителя ПДД займутся правоохранительные органы.

Что известно

"На бульваре Верховной Рады произошло масштабное ДТП. По предварительным данным, водитель на Infiniti, с признаками алкогольного или наркотического опьянения, повредил около десяти автомобилей", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП – нарушитель протаранил машины, припаркованные вдоль обочины дороги.

ВНИМАНИЕ! В видео присутствует нецензурная лексика!

Кроме того, на одной из записей можно увидеть состояние водителя Infiniti — вероятно, в результате аварии он получил незначительные травмы, но также заметна его реакция на обращения окружающих. На данный момент официальной информации об этом инциденте нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева в понедельник, 17 августа, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей возле Дворца "Украина". В результате ДТП две машины вылетели на тротуар, а одна из них снесла летнюю площадку заведения общественного питания и перевернулась. Как стало нам известно из собственных источников, за рулем одной из машин находился Кирилл Островский, который в 2018 году сбил насмерть ребёнка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!