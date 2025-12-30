В Киеве водитель ездил с миной 'Лепесток' на крыше авто. Подробности и фото

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности водителя за мелкое хулиганство. Нарушитель закрепил на крыше автомобиля муляж противопехотной мины "Лепесток" и ездил по городу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Окончательное решение относительно действий мужчины примет суд.

Мина на крыше машины

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что по улицам Шевченковского района ездит автомобиль Volkswagen с закрепленным на крыше боеприпасом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции и взрывотехники.

"В ходе проверки полицейские установили, что легковушка принадлежит 38-летнему киевлянину, который распечатал на 3D-принтере муляж противопехотной мины ПФМ-1, более известной под названием "Лепесток", и прикрепил его на крыше своего транспортного средства", – уточнили в пресс-службе.

На нарушителя составили административный протокол по факту мелкого хулиганства (ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Сейчас административные материалы направлены в суд.

Добавим, ПФМ-1 (Противопехотная фугасная мина) "Лепесток" или "Бабочка" - мина нажимного действия советского производства. Является почти точной копией американской мины BLU-43/B "Dragontooth". Принята на вооружение Советской армии и остается на вооружении ВС РФ. Запрещена Оттавской конвенцией.

