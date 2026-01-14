В Киеве во время утренней атаки российский дрон попал в частный дом. Подробности

В Дарницком районе Киева в среду, 14 января, было зафиксировано попадание вражеского БпЛА на территории частного домовладения. К счастью, никто не пострадал.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей столицы в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"В Дарницком районе на территории частного домовладения зафиксировано попадание вражеского БПЛА во время утренней атаки. Фасад дома получил незначительные повреждения. К счастью, без пострадавших", – говорится в сообщении.

Напомним, в ООН констатировали, что 2025 год стал самым смертоносным для гражданского населения Украины: Россия оборвала жизни тысяч украинцев. 97% подтвержденных гражданских смертей произошли на территориях, подконтрольных правительству Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 116 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 90 целей.

