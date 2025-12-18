В Киеве в школе старшеклассник взорвал гранату в школе. Подробности и фото
В Соломенском районе Киева произошел взрыв в школе. По предварительной информации, сдетонировала страйкбольная граната, которую в учебное заведение принес один из учеников.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.
Взрыв в школе
"В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая сдетонировала. Взрыв произошел под лестницей, пострадавших в результате этого события нет. На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции", – говорится в сообщении.
В полиции добавили, что старшеклассник бросил гранату ради развлечения и с целью создания видеоконтента. С ним и его родителями сейчас общаются ювенальные полицейские.
Напомним, в Подольском районе Киева между подростком и его сверстниками возник конфликт из-за страйкбольной гранаты. В результате несовершеннолетние избили парня – его с травмами госпитализировали.
Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в коридоре одной из школ ребята избили девочку. Один из подростков даже ударил школьницу ногой.
