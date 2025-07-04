В Киеве в результате российского обстрела повреждено здание польского консульства

В результате российской террористической атаки в ночь на 4 июля в Киеве было повреждено здание польского консульства. К счастью, никто не пострадал.

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Об этом в соцсети X (бывший Twitter) написал глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он призвал президента США возобновить поставки зенитных боеприпасов в Украину.

"В результате массированного расистского нападения на Киев было повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и невредимы. Украине срочно нужны средства противовоздушной обороны", – написал Сикорский.

Дипломат также обратился к президенту США Дональду Трампу, подчеркнув, что "Путин насмехается над вашими мирными усилиями".

"Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жесткие новые санкции против агрессора", – призвал Сикорский.

Напомним, в Соломенском районе Киева в ночь на 4 июля в результате российской атаки был поврежден пятиэтажный жилой дом. В здании частично обвалилась внешняя стена со второго по третий этаж, есть риск обрушения перекрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

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