В Киеве в результате падения обломков вражеского реактивного дрона возник пожар: на месте работали саперы. Фото и видео

В Голосеевском районе в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА возник пожар. Остатки российского реактивного дрона изъяли взрывотехники.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей района призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"После последней вражеской атаки в лесопарковой зоне Голосеевского района силами обороны был сбит российский беспилотник, обломки которого разлетелись по лесополосе, что привело к возгоранию травы и деревьев", – говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, на место происшествия выезжали взрывотехники столичного главка полиции. Специалисты обследовали территорию, собрали обломки БПЛА и проверили место на наличие взрывоопасных предметов. Предварительно установлено, что это был беспилотник типа "Герань-4".

Со своей стороны, лесники потушили возгорание – к счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

"Герань-4" (реактивный БПЛА) – российский ударный беспилотный летательный аппарат (баражирующий боеприпас), являющийся дальнейшим развитием серии беспилотников "Герань-1" (иранский Shahed 131) и "Герань-2" (иранский Shahed 136), которые используются во время российского вторжения в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева на открытой местности нашли боевую часть российского "Шахеда", которая не взорвалась. Дрон-камикадзе был запущен противником во время одной из массированных атак.

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